Автор победный шайбы в ворота ЦСКА: "Динамо" играло почти как дома. Много было наших болельщиков"

Автор победной шайбы "Динамо" во втором матче серии второго раунда с ЦСКА (1:0 ОТ) Владимир Брюквин подвел итоги игры. Счет в противостоянии – 1-1.

– Тяжелый матч был, – отметил Брюквин. – Игра была равная. ЦСКА больше держал шайбу. Мы действовали понадежней – шайбу из своей зоны выводили, больше бросали и создавали моментов.

– Вас просили сыграть надежнее в обороне и средней зоне?

– Да, потому что много провалов было в прошлой игре.

– Сегодня проще было противостоять ЦСКА?

– Мандраж немножко ушел, и получалось выполнять свою работу.

– Опишите свой гол.

– Шайба отскочила – даже сам не понял. Остались перед воротами с Тарасовым, решил на себя взять инициативу и забил.

– Крикунов был недоволен?

– Понятно было, что нападающие не забивали две игры. Хорошо, что так получилось.

– Насколько победа важна психологически?

– Всегда приятно побеждать, особенно в гостях, хотя сегодня наших болельщиков много было. Играли почти как дома. (Евгений Белоусов)