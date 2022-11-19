«Автомобилист» заключил односторонний контракт с нападающим Тарасовым

«Автомобилист» заключил односторонний контракт с российским нападающим Даниилом Тарасовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года. Он будет выступать в команде под 25 номером.

18 ноября «СЭ» сообщил, что Тарасов и защитник Максим Чудинов покинули «Ак Барс».

В текущем сезоне КХЛ форвард сыграл в составе казанской команды 11 матчей, на него счету один гол. Всего Тарасов за карьеру в КХЛ набрал 152 (84+68) очка в 367 играх.