«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Воробьевым

«Автомобилист» сообщил, что клуб заключил новый контракт с защитником Кириллом Воробьевым.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на два сезона — до 31 мая 2027 года.

«Железная защита и контракт до 2027 года — Воробьев остается с «Автомобилистом», — говорится в заявлении клуба.

Воробьев выступает за «Автомобилист» с 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 66 матчей и набрал 10 (1+9) очков. В плей-офф на счету защитника семь игр.