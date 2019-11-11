«Автомобилист» заключил контракт со Стасенко
12:25
«Автомобилист» заключил двустороннее соглашение с защитником Николаем Стасенко, cообщается на официальном сайте КХЛ.
Контракт с хоккеистом будет действовать до конца года. В сезоне-2019/20 32-летний провел 10 игр в составе «Витязя», отметившись одной передачей в 10 играх при показателе полезности «+1».
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