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«Автомобилист» заключил контракт со Стасенко

12:25
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«Автомобилист» заключил двустороннее соглашение с защитником Николаем Стасенко, cообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт с хоккеистом будет действовать до конца года. В сезоне-2019/20 32-летний провел 10 игр в составе «Витязя», отметившись одной передачей в 10 играх при показателе полезности «+1».

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/11/459162.html

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