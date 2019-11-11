«Автомобилист» заключил контракт со Стасенко

«Автомобилист» заключил двустороннее соглашение с защитником Николаем Стасенко, cообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт с хоккеистом будет действовать до конца года. В сезоне-2019/20 32-летний провел 10 игр в составе «Витязя», отметившись одной передачей в 10 играх при показателе полезности «+1».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика