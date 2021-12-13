«Автомобилист» заключил контракт с голкипером Маттссоном до 2023 года

«Автомобилист» заключил односторонний контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

??"Автомобилист" заключил контракт со шведским голкипером Юханом Маттссономhttps://t.co/xcXcOaCHVL pic.twitter.com/9pDNw0Iooo — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 13, 2021

Хоккеист перешел в команду из рижского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию и будет выступать в «Автомобилисте» под 35-м номером.

В 28 матчах нынешнего сезона швед отразил 91,6 % бросков по своим воротам, показав коэффициент надежности 2,51.