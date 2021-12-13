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«Автомобилист» заключил контракт с голкипером Маттссоном до 2023 года

19:06
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«Автомобилист» заключил односторонний контракт со шведским голкипером Юханом Маттссоном. Соглашение с игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

Хоккеист перешел в команду из рижского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию и будет выступать в «Автомобилисте» под 35-м номером.

В 28 матчах нынешнего сезона швед отразил 91,6 % бросков по своим воротам, показав коэффициент надежности 2,51.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6793/

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Иван Шитик все материалы автора
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