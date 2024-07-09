«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с канадцем Меркли
Канадский нападающий Ник Меркли стал игроком «Автомобилиста», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
27-летний игрок перешел в «Автомобилист» из минского «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. С форвардом подписан односторонний контракт на два года.
«Желаем Нику яркой игры в составе «Автомобилиста». Добро пожаловать в Екатеринбург!» — говорится в заявлении команды.
Меркли выступал за минское «Динамо» с сезона-2022/23. Всего он провел 132 матча в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых набрал 72 (36+36) очка. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в 11 играх.
Источник: https://t.me/hc_avtomobilist/10226
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