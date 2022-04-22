«Автомобилист» заинтересован в приобретении нападающего «Сибири» Шашкова

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» заинтересован в приобретении нападающего «Сибири» Никиты Шашкова. У него 30 апреля заканчивается контракт с новосибирским клубом.

В сезоне-2021/22 Шашков провел в регулярном чемпионате 25 матчей и набрал 3 (2+1) очка. В плей-офф на счету 23-летнего форварда одна результативная передача в пяти матчах.