«Автомобилист» забросил «Нефтехимику» четыре шайбы за первый период и одержал победу

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Гости одержали победу со счетом 6:3. Причем после первого периода команда из Екатеринбурга вела со счетом 4:0.

В составе «Авто» три голевые передачи сделал форвард Дэн Секстон. Павел Дацюк отметился одним ассистом.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:6 (0:4, 1:0, 2:2)

Голы: Трямкин — 1 (Плэтт, Василевский), 0:45 — 0:1. Мэйсек — 3 (Секстон, Холланд), 8:45 — 0:2. Бочаров — 1 (бол., Секстон, Мэйсек), 11:56 — 0:3. Голышев — 1 (Дацюк, Коварж), 18:03 — 0:4. Голубович — 1 (бол., Бикмуллин), 25:24 — 1:4. Холланд — 1 (бол., Секстон, Бочаров), 43:47 — 1:5. Кучерявенко — 3 (бол., Брынцев, Рантакари), 49:54 — 2:5. Шиксатдаров — 1 (Галузин), 58:15 — 3:5. Голышев — 2 (бол., Белоусов), 59:11 — 3:6.

Вратари: Барулин (59:49) — Коварж.

Штраф: 16 — 33.

Броски: 34 (13+10+11) — 33 (22+4+7).

Судьи: Бирин, Хрибик.

15 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».