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Дубль Белоусова принес «Автомобилисту» победу над «Йокеритом»

«Автомобилист» на своем льду переиграл «Йокерит» в матче КХЛ
19:21
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«Автомобилист» переиграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

Дубль оформил нападающий «Авто» Григорий Белоусов.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Белоусов — 3 (Блэкер, Да Коста), 1:30 — 1:0. Трямкин — 2 (Да Коста, Макеев), 17:44 — 2:0. Кузнецов — 1 (Галкин), 18:03 — 3:0. Хянникяйнен — 3 (Линдбом), 35:12 — 3:1. Блэкер — 3 (Мэйсек, Спунер), 42:26 — 4:1. Белоусов — 4, 58:04 — 5:1.

Вратари: Галкин — Ювонен (Линдбек, 18:03, 52:02 — 54:18).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (12+8+8) — 31 (7+15+9).

Судьи: Оленин, Соин.

6 октября. Екатеринбург. Уралец.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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