«Автомобилист» победил «Йокерит». Гросс заработал первый «сухарь» в карьере

«Автомобилист» принимал на своем льду «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

Голкипер «Авто» Владислав Гросс провел первый «сухой» матч в КХЛ в карьере. Для него это была только третья игра в нынешнем сезоне.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Белоусов — 6, 8:25 — 1:0. Холланд — 8 (бол., Бочаров, Василевский), 55:24 — 2:0.

Вратари: Гросс — Калниньш (57:28).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 32 (11+11+10) — 26 (7+4+15).

Судьи: Гофман, Одиньш.

11 января. Екатеринбург. КРК «Уралец». 1060 зрителей.