«Автомобилист» выиграл первый матч в серии с «Сибирью»

«Автомобилист» одержал первую победу в серии плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири». Команда из Екатеринбурга на выезде победила со счетом 5:1.

Счет в серии стал 3:1 в пользу команды из Новосибирска.

Хоккей

КХЛ

1/4 финала конференций

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Белоусов — 1 (Дацюк, Трямкин), 20:57 — 0:1. Дацюк — 1 (Голышев, Мамкин), 26:07 — 0:2. Холланд — 2 (бол., Секстон, Мэйсек), 26:45 — 0:3. Романцев — 1 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 36:46 — 1:3. Секстон — 1 (Холланд), 40:30 — 1:4. Березин — 2 (Кучерявенко), 55:02 — 1:5.

Вратари: Сятери (Красиков, 26:45) — Коварж.

Штраф: 18 — 26.

Броски: 32 (9+13+10) — 30 (13+12+5).

Судьи: Наумов, Овчинников.

8 марта. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 7420 зрителей.

Счет в серии — 3:1.