«Автомобилист» всухую победил «Трактор»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Трактор». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Все шайбы «Автомобилист» забросил в третьем периоде. Голкипер Якуб Коварж отразил все 25 бросков по своим воротам.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Секстон — 5 (Бодров, Василевский), 45:05 — 1:0. Доус — 7, 45:59 — 2:0. Гареев — 3 (п.в., Мэйсек, Литовченко), 59:19 — 3:0.
Вратари: Коварж — Демченко (58:50 — 59:19).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 32 (6+15+11) — 25 (4+17+4).
Судьи: Сидоренко, Хрибик.
7 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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