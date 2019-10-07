«Автомобилист» всухую победил «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Трактор». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Все шайбы «Автомобилист» забросил в третьем периоде. Голкипер Якуб Коварж отразил все 25 бросков по своим воротам.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Секстон — 5 (Бодров, Василевский), 45:05 — 1:0. Доус — 7, 45:59 — 2:0. Гареев — 3 (п.в., Мэйсек, Литовченко), 59:19 — 3:0.

Вратари: Коварж — Демченко (58:50 — 59:19).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (6+15+11) — 25 (4+17+4).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

7 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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