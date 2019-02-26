"Автомобилист" всухую переиграл "Трактор" в первом матче серии Кубка Гагарина

"Автомобилист" одержал победу над "Трактором" со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ.

В первом периоде вперед хозяев вывели шайбы Найджела Доуса и Дэна Секстона. На 22-й минуте встречи окончательный счет в поединке установил Анатолий Голышев.

Второй матч в серии пройдет в Екатеринбурге 28 февраля.

КХЛ

1/4 финала конференций

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Доус - 1 (бол., Секстон, Да Коста), 13:13 - 1:0. Секстон - 1 (бол., Вишневский), 14:52 - 2:0. Голышев - 1 (Доус), 21:17 - 3:0.

Вратари: Коварж - Судницин.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 27 (9+12+6) - 26 (9+13+4).

Судьи: Акузовский, Щенев.

26 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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