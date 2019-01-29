22:24 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" впервые в сезоне выиграл у "Ак Барса"

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"Автомобилист" переиграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победный буллит реализовал Дэн Секстон.

"Автомобилист" впервые в сезоне обыграл казанский клуб.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Голышев - 17 (бол., Василевский), 16:58 - 0:1. Клинкхаммер - 16 (бол., Ландер, Секач), 19:57 - 1:1.

Победный буллит: Секстон.

Вратари: Подъяпольский - Коварж.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 25 (9+8+6+2) - 25 (11+3+11+0).

Судьи: Белов, Васильев.

29 января. Казань. "Татнефть-Арена".

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