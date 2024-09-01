«Витязь» обыграл «Автомобилист» в Кубке мэра Москвы
«Витязь» одержал победу над «Автомобилистом» в матче за пятое место в Кубке мэра Москвы — 5:2.
Дубль у подмосковной команды оформил Николя Баптист. Еще по одной шайбе забросили Джереми Рой, Иван Воробьев и Иван Савчик. У екатеринбуржцев отличились Александр Севостьянов и Никита Трямкин.
Кубок мэра Москвы
Матч за 5-е место
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Голы: Баптист (Стюарт, Дарьин), 4:08 — 0:1. Севостьянов (Хрипунов, Обидин), 12:58 — 1:1. Баптист (Морозов), 16:30 — 1:2. Воробьев (Савчик, Бусыгин), 19:30 — 1:3. Трямкин (Романцев, Севостьянов), 24:48 — 2:3. Рой (бол., Дарьин, Цицюра), 33:00 — 2:4. Савчик (п. в., Цицюра), 57:43 — 2:5.
Вратари: Аликин — Дорожко.
Судьи: Гамалей, Мочалов.
1 сентября. Москва. Мегаспорт. 1503 зрителя.
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