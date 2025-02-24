«Автомобилист» выиграл у «Витязя»

«Автомобилист» дома победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Стефан да Коста и Даниил Романцев. У гостей отметился Андрей Чивилев.

«Автомобилист» набрал 79 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Витязь» с 49 очками — на предпоследней, 10-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Да Коста — 13 (Голышев, Мэйсек), 16:46 — 1:0. Чивилев — 4 (Стюарт, Калинин), 19:20 — 1:1. Романцев — 4 (Каштанов, Алексеев), 27:39 — 2:1.

Вратари: Аликин — Дорожко (57:55 — 58:28, 58:39).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (10+14+8) — 27 (14+6+7).

Судьи: Метальников, Шувалов.

24 февраля. Екатеринбург. Уралец.