«Автомобилист» победил «Витязь», забросив пять шайб

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Витязь» со счетом 5:2.

В составе екатеринбуржцев отличились Станислав Бочаров, Василий Филяев, Ефим Гуркин, Александр Щемеров, Брукс Мэйсек. Подольский клуб ответил точными бросками Дамира Мусина и Нико Ойямяки.

При счете 0:2 на 23-й минуте встречи вратарь Илья Ежов был заменен на Антона Тодыкова.

После этого матча «Автомобилист» с 27 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Витязь» с 18 очками — на 11-й строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 5:2 (1:0, 4:2, 0:0)

Голы: Бочаров — 3 (Принс, Филяев), 7:59 — 1:0. Филяев — 1 (Бочаров, Блэкер), 22:55 — 2:0. Гуркин — 3 (Шумаков, Макеев), 23:32 — 3:0. Щемеров — 3 (Хрипунов), 24:06 — 4:0. Мусин — 1 (Зубов, Шиксатдаров), 24:23 — 4:1. Мэйсек — 10 (Белоусов, Щемеров), 28:39 — 5:1. Оямяки — 16 (бол., Кемиляйнен, Аалтонен), 35:16 — 5:2.

Вратари: Галкин — Ежов (Тодыков, 22:55, Ежов, 28:39).

Штраф: 9 — 4.

Броски: 35 (10+10+15) — 41 (8+19+14).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

28 октября. Екатеринбург. «Уралец».