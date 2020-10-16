«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Торпедо»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в серии буллитов «Торпедо» со счетом 3:2.

В основное время в составе екатеринбуржцев шайбами отметились Алексей Василевский и Вячеслав Литовченко, хозяева ответили точными бросками Данила Воеводина и Брейди Остина. Решающий буллит реализовал Питер Холланд.

После этого матча «Автомобилист» с 27 очками возглавляет Восточную конференцию, «Торпедо» с 15 очками — на седьмой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Воеводин — 2, 10:59 — 1:0. Василевский — 3, 31:41 — 1:1. Литовченко — 4 (Протапович, Мамкин), 38:37 — 1:2. Остин — 2 (Шенфельд), 45:00 — 2:2.

Победный буллит: Холланд.

Вратари: Тихомиров — Коварж.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 42 (14+8+15+5) — 40 (11+19+8+2).

Судьи: Овчинников, Соин.

?16 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».