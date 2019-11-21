«Автомобилист» в овертайме победил «Авангард» и вернулся в зону плей-офф

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Автомобилисту» — 1:2. В составе хозяев отличился Сергей Шумаков, у гостей — Брукс Мэйсек и Григорий Белоусов.

«Автомобилист» набрал 33 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (41) — восьмой.

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«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Мэйсек — 9 (Доус, Голышев), 7:54 — 0:1. Шумаков — 8 (Кошелев), 51:45 — 1:1. Белоусов — 3 (Дацюк), 62:46 — 1:2.

Вратари: Бобков — Коварж.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (13+10+11+0) — 24 (5+14+4+1).

Судьи: Гашилов, Франо.

21 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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