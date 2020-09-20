«Автомобилист» в овертайме одолел «Авангард». Дацюк набрал очередное очко

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Авангард». Хозяева сломили сопротивление соперника в овертайме — 4:3.

Опытный нападающий «Авто» Павел Дацюк отметился в этой встрече результативной передачей. 42-летний форвард набрал уже 8 (2+6) очков в нынешней регулярке.

У «Авангарда» дубль оформил нападающий Корбэн Найт. Оба раза ему ассистировал Александр Хохлачев.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Найт — 1 (бол., Секач, Хохлачев), 21:11 — 0:1. Мамкин — 2 (Плэтт, Литовченко), 32:12 — 1:1. Геноуэй — 2 (Куликов), 42:11 — 2:1. Найт — 2 (бол., Хохлачев), 47:45 — 2:2. Емелин — 2 (Семенов), 51:25 — 2:3. Бочаров — 2 (Березин, Трямкин), 57:03 — 3:3. Макеев — 4 (Дацюк, Геноуэй), 62:56 — 4:3.

Вратари: Коварж — Гарипов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (6+7+8+3) — 35 (13+10+11+1).

Судьи: Кулаков, Франо.

20 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2750 зрителей.