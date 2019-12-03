«Автомобилист» в овертайме обыграл «Торпедо»

«Автомобилист» выиграл у «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев шайбы забрасывали Михаил Варнаков и Станислав Бочаров, у гостей — Найджел Доус, Дэн Секстон и Питер Холланд, в активе которого решающая шайба в овертайме.

«Автомобилист» набрал 40 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Торпедо» 42 очка и четвертое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Варнаков — 10 (Аляев, Шенфельд), 17:28 — 1:0. Доус — 14 (бол., Василевский, Мэйсек), 20:43 — 1:1. Бочаров — 11 (бол., Рэтти, Шредер), 37:52 — 2:1. Секстон — 8 (Батыршин, Доус), 52:18 — 2:2. Холланд — 7 (Трямкин), 62:25 — 2:3.

Вратари: Линдбек — Коварж.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (10+12+12+1) — 30 (12+7+7+4).

Судьи: Гофман, Сергеев.

3 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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