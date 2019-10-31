«Автомобилист» в овертайме обыграл «Барыс» и прервал серию из семи поражений

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграл «Барыс» со счетом 4:3. Победный гол забил Найджел Доус.

Для «Барыса» это четвертое поражение подряд. «Автомобилист» прервал серию из семи поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Плэтт — 3 (бол., Мэйсек, Василевский), 6:22 — 0:1. Шалапов — 1, 25:14 — 1:1. Мэйсек — 8 (бол., Плэтт, Доус), 39:18 — 1:2. Шестаков — 2 (Тангрэди, Бойд), 40:47 — 2:2. Дацюк — 1 (бол.), 49:48 — 2:3. Дитц — 5 (Маклюков, Найт), 55:04 — 3:3. Доус — 8 (Гуркин, Коварж), 60:40 — 3:4.

Вратари: Карлссон (Паскуале, 40:00) — Коварж.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 37 (7+16+13+1) — 30 (13+9+7+1).

Судьи: Наумов, Оленин.

31 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 2050 зрителей.