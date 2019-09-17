«Автомобилист» в овертайме обыграл «Авангард». Команда Мартемьянова идет без поражений
«Автомобилист» дома в овертайме одержал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев отличились нападающие Дэн Секстон, Брукс Мэйсек и Питер Холланд.
У «Авангарда» по одной шайбе забросили Семен Кошелев и Вячеслав Войнов. Для «Автомобилиста» эта победа стала седьмой подряд в регулярке КХЛ.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Мэйсек — 4 (мен.), 7:22 — 1:0. Кошелев — 1 (Мартынов, Пивцакин), 11:19 — 1:1. Секстон — 2 (бол., Коварж), 38:10 — 2:1. Войнов — 1 (Семенов), 42:36 — 2:2. Холланд — 2 (бол., Бодров), 62:16 — 3:2.
Вратари: Коварж — Судницин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (9+7+12+4) — 44 (19+11+14+0).
Судьи: Гусев, Сидоренко.
17 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец».
7-я победа подряд! @IHCAvtomobilist не проигрывает в сезоне 2019/2020. #АВТАВГ pic.twitter.com/fpAsrh81t7— КХЛ (@khl) September 17, 2019
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