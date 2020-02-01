«Автомобилист» в гостях обыграл «Металлург»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Металлург» со счетом 3:2. Победный гол забил Брукс Мэйсек.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Потехин — 10 (Козун, О`Делл), 7:22 — 1:0. Василевский — 8 (Голышев), 13:09 — 1:1. Расмуссен — 10 (Вик. Антипин), 22:56 — 2:1. Холланд — 13 (Березин, Мэйсек), 29:20 — 2:2. Мэйсек — 21 (Доус, Холланд), 58:02 — 2:3.

Вратари: Демченко (58:37 — 58:53, 59:09) — Галкин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+11+13) — 31 (8+8+15).

Судьи: Белов, Щенев.

1 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».