«Автомобилист» в гостях обыграл «Локомотив»
19:15
«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Гол забил Брукс Мэйсек.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Мэйсек — 12 (бол., Секстон, Холланд), 16:25 — 0:1.
Вратари: Коновалов (58:43) — Коварж.
Штраф: 29 — 4.
Броски: 37 (10+13+14) — 17 (5+6+6).
Судьи: Гофман, Рогачев.
1 декабря. Ярославль. «Арена-2000».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...