«Автомобилист» в гостях обыграл «Локомотив»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Гол забил Брукс Мэйсек.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Мэйсек — 12 (бол., Секстон, Холланд), 16:25 — 0:1.

Вратари: Коновалов (58:43) — Коварж.

Штраф: 29 — 4.

Броски: 37 (10+13+14) — 17 (5+6+6).

Судьи: Гофман, Рогачев.

1 декабря. Ярославль. «Арена-2000».