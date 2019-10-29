«Автомобилист» уступил «Сибири» и проиграл седьмой матч подряд

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Михайлов, Юкка Пелтола и Данил Романцев. Клуб из Екатеринбурга проиграл седьмой матч подряд.

«Сибирь» набрала 30 очков и на данный момент занимает третье место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» 22 очка и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Михайлов — 2 (Йокипакка, Руохомаа), 10:29 — 1:0. Пелтола — 5 (Тимашов), 21:32 — 2:0. Романцев — 4 (п.в., Комаров), 58:44 — 3:0.

Вратари: Сятери — Коварж (57:09 — 58:44).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (10+18+6) — 21 (6+9+6).

Судьи: Белов, Фатеев.

29 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика