«Автомобилист» уступил «Северстали» и прервал трехматчевую серию побед

«Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Автомобилист» со счетом 2:1.

На шайбы Александра Петунина и Кирилла Капустина екатеринбуржцы ответили точным броском Станислава Бочарова.

После этой встречи «Северсталь» с 17 очками занимают седьмое место в Западной конференции, «Автомобилист» с 27 очками — на первой строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Петунин — 5 (Тихонов, Афанасьев), 6:44 — 1:0. Бочаров — 4 (Мэйсек, Дацюк), 12:39 — 1:1. Капустин — 2 (бол., Няттинен), 14:32 — 2:1.

Вратари: Подъяпольский — Коварж (57:32).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 20 (9+6+5) — 29 (8+9+12).

Судьи: Наумов, Раводин.

18 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1516 зрителей.