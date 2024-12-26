«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

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«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

«Автомобилист» набрал 36 очков и расположился на 4-й строчке Восточной конференции, «Трактор» лидирует с 52 очками.