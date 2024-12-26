«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
«Автомобилист» набрал 36 очков и расположился на 4-й строчке Восточной конференции, «Трактор» лидирует с 52 очками.
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|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|37
|23
|14
|53
|4
|Динамо М
|39
|23
|16
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|38
|22
|16
|48
|7
|Динамо Мн
|38
|20
|18
|45
|8
|Торпедо
|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|37
|16
|21
|36
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|39
|24
|15
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Автомобилист
|37
|21
|16
|46
|5
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Сибирь
|36
|15
|21
|33
|10
|Лада
|35
|14
|21
|33
|11
|Барыс
|41
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|31
|23
|12
|Амур
|39
|8
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3.01
|26.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|3 : 1
|26.12
|17:30
|
Барыс – Сибирь
|0 : 2
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