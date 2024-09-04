«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» дома победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

6 сентября «Автомобилист» примет «Сибирь». «Трактор» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом».