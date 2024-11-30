«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» победил на выезде «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

«Трактор» набрал 46 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 41 очком — на третьей строчке.