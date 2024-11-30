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Сегодня, 18:35

«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Трактор» победил на выезде «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

«Трактор» набрал 46 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 41 очком — на третьей строчке.

ХК Автомобилист
ХК Трактор
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1 Локомотив 33 26 7 54
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3 СКА 32 19 13 42
4 Динамо М 31 19 12 41
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 32 12 20 27
11 Сочи 30 11 19 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 32 21 11 46
2 Сал. Юлаев 30 20 10 42
3 Автомобилист 30 19 11 41
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 33 15 18 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 30 13 17 28
10 Сибирь 29 12 17 27
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Адмирал – Сочи
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Амур – СКА
 5 : 7
30.11 14:30
Сал. Юлаев – Спартак
 5 : 1
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Автомобилист – Трактор
 3 : 5
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