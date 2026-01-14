«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1. Игра прошла 14 января в Екатеринбурге.

Голы хозяев забили Стефан Да Коста (дубль), Ярослав Бусыгин и Александр Шаров. У гостей отличился Максим Джиошвили.

«Автомобилист» набрал 53 очка и сохраняет четвертое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 48 баллами идет на шестой строчке.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут против «Салавата Юлаева», а челябинцы — против «Авангарда».