«Автомобилист» примет «Трактор» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до игры. Также игру покажет «Кинопоиск» по платной подписке. Основные события матча «Автомобилист» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды проводят первый матч в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/2024 оба клуба смогли дойти до полуфинала, где «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4 в серии), а «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4). В регулярном чемпионате екатеринбуржцы заняли пятое место в Восточной конференции, а челябинцы — шестое.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика