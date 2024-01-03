3 января «Автомобилист» на территории спортивного комплекса «Уралец» в Екатеринбурге встретится с челябинским «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Трактор» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на платном канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 14.15 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

В матч-центре «СЭ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Автомобилист» — «Трактор» с ключевыми событиями игры.

«Автомобилист» Николая Заварухина занимает шестое место с 55 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» под руководством Алексея Заварухина набрал 55 очков, находясь на пятой строчке на Востоке.

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