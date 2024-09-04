«Автомобилист» обыграл «Трактор»
«Автомобилист» дома победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У екатеринбургского клуба шайбы забросили Брендан Лайпсик, Степан Хрипунов и Ник Эберт. У челябинцев отметились Александр Шаров и Виталий Кравцов.
6 сентября «Автомобилист» примет «Сибирь». «Трактор» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Лайпсик — 1 (бол., Голышев, Блэкер), 8:09 — 1:0. Шаров — 1 (Котляревский, Шварев), 8:28 — 1:1. Хрипунов — 1 (мен., Волк), 26:56 — 2:1. Эберт — 1 (бол., Да Коста, Мэйсек), 33:54 — 3:1. Кравцов — 1 (Шабанов), 39:15 — 3:2.
Вратари: Аликин — Фукале (58:00).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (8+3+5) — 48 (13+16+19).
Судьи: Наумов, Ромасько.
4 сентября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|2
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|3
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Лада
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|9
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|10
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|11
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3
|СКА
|0
|0
|0
|0
|4
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|9
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|11
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|4.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|3 : 2
|4.09
|17:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|4.09
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|- : -