«Трактор» победил «Автомобилист», Шабанов набрал 2 очка
«Трактор» победил на выезде «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У гостей 2 (1+1) очка набрал Максим Шабанов. У хозяев по две результативные передачи сделали Стефан да Коста и Семен Кизимов.
«Трактор» набрал 46 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 41 очком — на третьей строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Голы: Кравцов — 9 (Шабанов, Кэмпфер), 18:18 — 0:1. Карпухин — 2 (Котляревский, Жарков), 22:57 — 0:2. Шабанов — 13 (бол., Дер-Аргучинцев, Робинсон), 25:50 — 0:3. Мэйсек — 11 (бол., Кизимов, Да Коста), 28:16 — 1:3. Зборовский — 3 (Да Коста, Кизимов), 43:12 — 2:3. Сикьюра — 3 (Ткачев, Николаев), 43:26 — 2:4. Бывальцев — 4 (Воробьев, Мэйсек), 48:36 — 3:4. Светлаков — 10 (п.в.), 59:36 — 3:5.
Вратари: Аликин (48:02 — 48:36, 56:37 — 56:50, 58:00 — 59:36) — Мыльников.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (6+8+18) — 23 (4+12+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
30 ноября. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|СКА
|32
|19
|13
|42
|4
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|32
|12
|20
|27
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|30.11
|10:00
|
Адмирал – Сочи
|4 : 3
|30.11
|10:30
|
Амур – СКА
|5 : 7
|30.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Спартак
|5 : 1
|30.11
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|3 : 5