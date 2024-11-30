«Трактор» победил «Автомобилист», Шабанов набрал 2 очка

«Трактор» победил на выезде «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Максим Шабанов. У хозяев по две результативные передачи сделали Стефан да Коста и Семен Кизимов.

«Трактор» набрал 46 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 41 очком — на третьей строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Кравцов — 9 (Шабанов, Кэмпфер), 18:18 — 0:1. Карпухин — 2 (Котляревский, Жарков), 22:57 — 0:2. Шабанов — 13 (бол., Дер-Аргучинцев, Робинсон), 25:50 — 0:3. Мэйсек — 11 (бол., Кизимов, Да Коста), 28:16 — 1:3. Зборовский — 3 (Да Коста, Кизимов), 43:12 — 2:3. Сикьюра — 3 (Ткачев, Николаев), 43:26 — 2:4. Бывальцев — 4 (Воробьев, Мэйсек), 48:36 — 3:4. Светлаков — 10 (п.в.), 59:36 — 3:5.

Вратари: Аликин (48:02 — 48:36, 56:37 — 56:50, 58:00 — 59:36) — Мыльников.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (6+8+18) — 23 (4+12+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

30 ноября. Екатеринбург. Уралец.