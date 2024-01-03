Дубль Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»
«Автомобилист» дома обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Дублем за хозяев отметился Брукс Мэйсек. По одной шайбе забросили Степан Хрипунов и Алексей Макеев.
За челябинцев отличились Семен Дер-Аргучинцев, Артем Щучинов и Александр Шаров.
«Автомобилист» (57 очков) после 48 матчей поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Трактор» (55) после 47 игр идет шестым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)
Голы: Дер-Аргучинцев — 14, 1:52 — 0:1. Мэйсек — 14 (бол., Да Коста, Широков), 2:40 — 1:1. Щучинов — 1 (Шабанов, Бурдасов), 10:30 — 1:2. Шаров — 4 (Попов, Рыков), 17:21 — 1:3. Мэйсек — 15 (Волк, Зборовский), 27:28 — 2:3. Хрипунов — 6 (Каштанов, Романцев), 29:46 — 3:3. Макеев — 11 (Бывальцев, Зборовский), 31:32 — 4:3.
Вратари: Аликин — Фукале (Мыльников, 31:32, 57:43 — 59:11, 59:20).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (11+11+7) — 28 (8+13+7).
Судьи: Бирин, Спирин.
3 января. Екатеринбург. Уралец.
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|25
|42
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|45
|15
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|35
|11
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|46
|14
|32
|33
|3.01
|13:30
|
Сибирь – Адмирал
|4 : 1
|3.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|2 : 4
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Автомобилист – Трактор
|4 : 3
|3.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Амур
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|3.01
|17:00
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Локомотив – Барыс
|- : -
|3.01
|17:00
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Сочи – Металлург Мг
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