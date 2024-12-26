«Автомобилист» обыграл «Трактор», забросив две шайбы в последние 2 минуты матча

«Автомобилист» победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

За екатеринбуржцев шайбы забросили Брукс Мэйсек, а также Максим Денежкин и Степан Хрипунов, которые отличились в концовке встречи. У челябинцев гол на счету Александра Кадейкина.

После 37 матчей «Автомобилист» занимает 4-е место в Восточной конференции с 36 очками. «Трактор» лидирует на «Востоке» с 52 баллами в 39 играх.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Мэйсек — 14 (Блэкер), 30:13 — 1:0. Кадейкин — 18, 32:52 — 1:1. Денежкин — 6 (Меркли), 58:51 — 2:1. Хрипунов — 8 (п.в., Обидин), 59:14 — 3:1.

Вратари: Галкин — Фукале.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 30 (11+10+9) — 24 (7+8+9).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

26 декабря. Екатеринбург. КСК «Уралец». 5545 зрителей.