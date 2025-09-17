«Трактор» прервал 3-матчевую серию побед «Автомобилиста»

«Трактор» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу челябинцам принесли шайбы Андрея Никонова и Егора Коршкова.

«Трактор» (8 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. У «Автомобилиста» прервалась серия из трех побед подряд. Екатеринбуржцы с 6 очками идут пятыми на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Никонов — 1 (Коршков, Телегин), 42:50 — 0:1. Коршков — 1 (п.в., Дэй), 59:07 — 0:2.

Вратари: Аликин (57:21 — 57:45, 58:03 — 59:07) — Дригер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (7+17+9) — 31 (8+12+11).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

17 сентября. Екатеринбург. УГМК Арена. 10786 зрителей.