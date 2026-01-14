Хоккей
14 января, 19:11

Дубль Да Косты принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»

Алина Савинова
Стефан Да Коста и Рид Буше.
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев дубль оформил Стефан Да Коста, также по голу забили Ярослав Бусыгин и Александр Шаров. На счету Максима Осипова и Даниэля Спронга по две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Максим Джиошвили.

«Автомобилист» набрал 53 очка за 45 матчей и сохраняет четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 48 очками после 46 игр находится на шестой позиции. Челябинская команда прервала четырехматчевую победную серию.

Екатеринбуржцы 17 января примут «Салават Юлаев», а челябинцы на следующий день дома сыграют с «Авангардом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 января, 17:00. УГМК Арена (Екатеринбург)
Автомобилист
Трактор
КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Uisge Beatha

    Локальный эффект от смены обстановки или положительная тенденция с новыми партнерами?

    14.01.2026

  • Давлет Нурпиисов

    это обьективно

    14.01.2026

  • Давлет Нурпиисов

    Игра двух ( на сегодня) средних команд, на уральское дерби никак не катят...по возможностям ( на сегодня) не дальше ппрвого раунда плей оф

    14.01.2026

  • Txist_Vadik

    Играл он сегодня зачетно! Специально наблюдал за ним. И скорость и дриблинг каков устраивал! Хорошую вкатывается в команду!

    14.01.2026

  • Неравнодушный Ден

    В первых 2-х периодах - явное огромное игровое преимущество Трактора, которые насоздавали уйму моментов, завозили хозяев по их зоне, но его напы раз за разом не могли переиграть вратаря Авто Аликина. А он действовал превосходно на контрасте с Мылом, запускающим с первого броска в каждом из двух периодов, а всего - 3 штуки бросков с 6-7, что прибило трактористов, и в 3-м периоде игры с их стороны особо уже не было, команды просто доигрывали...

    14.01.2026

  • За спорт!

    а тебе сколько надо паштет, зато на лавке не сидит.

    14.01.2026

  • Павел Леонидович

    а у "великого" спронга всего 2 передачи... нуну)

    14.01.2026

    • «Шанхай Дрэгонс» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

    «Металлург» дома разгромил «Сочи», забив девять безответных голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 45 35 10 74
    2 Ак Барс 47 31 16 64
    3 Авангард 45 30 15 63
    4 Автомобилист 46 26 20 55
    5 Нефтехимик 48 25 23 53
    6 Салават Юлаев 47 22 25 48
    7 Трактор 47 21 26 48
    8 Сибирь 47 18 29 41
    9 Амур 46 16 30 39
    10 Барыс 48 16 32 39
    11 Адмирал 44 13 31 34
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 47 30 17 63
    2 Локомотив 47 29 18 63
    3 Динамо Мн 45 28 17 61
    4 Торпедо НН 46 27 19 58
    5 Динамо М 46 26 20 55
    6 ЦСКА 48 23 25 54
    7 СКА 44 24 20 53
    8 Спартак 45 23 22 51
    9 Шанхай Дрэгонс 45 17 28 43
    10 Сочи 44 14 30 34
    11 Лада 47 13 34 32
    Результаты / календарь
    8.01
    9.01
    10.01
    11.01
    12.01
    13.01
    14.01
    15.01
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    21.01
    22.01
    23.01
    18.01 14:00 Трактор – Авангард 2 : 5
    18.01 16:30 Лада – Сочи 4 : 0
    Все результаты / календарь

