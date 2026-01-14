Дубль Да Косты принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев дубль оформил Стефан Да Коста, также по голу забили Ярослав Бусыгин и Александр Шаров. На счету Максима Осипова и Даниэля Спронга по две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Максим Джиошвили.

«Автомобилист» набрал 53 очка за 45 матчей и сохраняет четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 48 очками после 46 игр находится на шестой позиции. Челябинская команда прервала четырехматчевую победную серию.

Екатеринбуржцы 17 января примут «Салават Юлаев», а челябинцы на следующий день дома сыграют с «Авангардом».