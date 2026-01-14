Дубль Да Косты принес «Автомобилисту» победу над «Трактором»
«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев дубль оформил Стефан Да Коста, также по голу забили Ярослав Бусыгин и Александр Шаров. На счету Максима Осипова и Даниэля Спронга по две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Максим Джиошвили.
«Автомобилист» набрал 53 очка за 45 матчей и сохраняет четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 48 очками после 46 игр находится на шестой позиции. Челябинская команда прервала четырехматчевую победную серию.
Екатеринбуржцы 17 января примут «Салават Юлаев», а челябинцы на следующий день дома сыграют с «Авангардом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|35
|10
|74
|2
|Ак Барс
|47
|31
|16
|64
|3
|Авангард
|45
|30
|15
|63
|4
|Автомобилист
|46
|26
|20
|55
|5
|Нефтехимик
|48
|25
|23
|53
|6
|Салават Юлаев
|47
|22
|25
|48
|7
|Трактор
|47
|21
|26
|48
|8
|Сибирь
|47
|18
|29
|41
|9
|Амур
|46
|16
|30
|39
|10
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|11
|Адмирал
|44
|13
|31
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|47
|30
|17
|63
|2
|Локомотив
|47
|29
|18
|63
|3
|Динамо Мн
|45
|28
|17
|61
|4
|Торпедо НН
|46
|27
|19
|58
|5
|Динамо М
|46
|26
|20
|55
|6
|ЦСКА
|48
|23
|25
|54
|7
|СКА
|44
|24
|20
|53
|8
|Спартак
|45
|23
|22
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|45
|17
|28
|43
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|34
|11
|Лада
|47
|13
|34
|32
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
|18.01
|14:00
|Трактор – Авангард
|2 : 5
|18.01
|16:30
|Лада – Сочи
|4 : 0
Новости