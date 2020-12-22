«Автомобилист» на своем льду уступил «Трактору»

«Трактор» в матч регулярного чемпионата КХЛ на выезде переиграл «Автомобилист» (3:2). Точными бросками у челябинцев отличились Алексей Бывальцев, Виталий Кравцов и Ник Бэйлан, за хозяев забросили Станислав Бочаров и Чарльз Геноуэй.

После этой победы гости вышли на третье место на «Востоке» с 49 очками, «Автомобилист» — шестой (42 балла).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бывальцев — 9 (бол., Пилут, Оберг), 15:52 — 0:1. Кравцов — 10 (бол., Гика, Бэйлен), 31:21 — 0:2. Бочаров — 9 (Березин, Куликов), 33:14 — 1:2. Бэйлен — 5 (бол.), 39:28 — 1:3. Обидин — 4 (Куликов, Геноуэй), 59:53 — 2:3.

Вратари: Коварж (57:00) — Федотов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 30 (11+6+13) — 23 (4+13+6).

Судьи: Оскирко, Раводин.

22 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец». 928 зрителей.