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Сегодня, 17:19

«Трактор» в гостях победил «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» в гостях победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, оформивший дубль, Михаил Горюнов-Рольгизер, Михаил Котляревский и Владимир Ткачев. За «Авто» отличился Кертис Волк.

Команда из Челябинска набрала 70 очков и пока продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

«Автомобилист» проиграл три из четырех последних игр, но остается на пятом месте на Востоке (81 очко).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Сошников — 7 (Бывальцев), 0:15 — 0:1. Горюнов-Рольгизер — 5 (Стась), 12:35 — 0:2. Котляревский — 8 (Горюнов-Рольгизер, Стась), 22:38 — 0:3. Сошников — 8 (Бурдасов, Шепелев), 23:57 — 0:4. Волк — 14 (бол., Мэйсек, Эберт), 51:44 — 1:4. Ткачев — 13 (бол., Шабанов), 54:38 — 1:5.

Вратари: Бобков (Маттссон, 22:38) — Мыльников.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (5+7+11) — 27 (7+10+10).

Судьи: Морозов, Фатеев.

24 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 66 42 24 92
3 Локомотив 67 40 27 90
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 66 9 57 28
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Автомобилист 67 36 31 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 67 33 34 75
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 67 29 38 67
11 Барыс 67 27 40 61
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Сибирь – Сал. Юлаев
 1 : 3
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 4 : 3 ОТ
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 5
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 - : -
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
24.02 17:00
Сочи – Северсталь
 - : -
24.02 17:30
Ак Барс – Металлург
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24.02 18:00
ЦСКА – Динамо М
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