«Трактор» в гостях победил «Автомобилист»
«Трактор» в гостях победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Сошников, оформивший дубль, Михаил Горюнов-Рольгизер, Михаил Котляревский и Владимир Ткачев. За «Авто» отличился Кертис Волк.
Команда из Челябинска набрала 70 очков и пока продолжает борьбу за попадание в плей-офф.
«Автомобилист» проиграл три из четырех последних игр, но остается на пятом месте на Востоке (81 очко).
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Голы: Сошников — 7 (Бывальцев), 0:15 — 0:1. Горюнов-Рольгизер — 5 (Стась), 12:35 — 0:2. Котляревский — 8 (Горюнов-Рольгизер, Стась), 22:38 — 0:3. Сошников — 8 (Бурдасов, Шепелев), 23:57 — 0:4. Волк — 14 (бол., Мэйсек, Эберт), 51:44 — 1:4. Ткачев — 13 (бол., Шабанов), 54:38 — 1:5.
Вратари: Бобков (Маттссон, 22:38) — Мыльников.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 23 (5+7+11) — 27 (7+10+10).
Судьи: Морозов, Фатеев.
24 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей
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|24.02
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Сибирь – Сал. Юлаев
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Авангард – Торпедо
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Автомобилист – Трактор
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Барыс – Локомотив
|- : -
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Нефтехимик – Куньлунь
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Сочи – Северсталь
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Ак Барс – Металлург
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ЦСКА – Динамо М
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