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«Автомобилист» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Автомобилист» на своем льду победил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

«Автомобилист» набрал 83 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала 4-матчевую серию поражений. «Торпедо» с 70 баллами идет восьмым на «Западе».

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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