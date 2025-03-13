«Автомобилист» победил «Торпедо» благодаря голу Романцева на последних секундах
«Автомобилист» на своем льду победил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
На гол форварда екатеринбуржской команды Семена Кизимова нижегородцы ответили точным броском в исполнении Егора Виноградова. На последних секундах встречи Даниил Романцев вывел хозяев вперед.
Во втором периоде Алексей Бывальцев не смог реализовать буллит в ворота гостей.
«Автомобилист» набрал 83 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала 4-матчевую серию поражений. «Торпедо» с 70 баллами идет восьмым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Кизимов — 9 (Филяев, Зборовский), 14:06 — 1:0. Виноградов — 7 (Войнов), 32:55 — 1:1. Романцев — 5 (Шашков, Дитц), 59:49 — 2:1.
Нереализованный буллит: Бывальцев (Автомобилист), 27:02 (Вратарь — Кульбаков).
Вратари: Галкин — Кульбаков.
Штраф: 11 — 6.
Броски: 35 (13+12+10) — 25 (10+6+9).
Судьи: Беляев, Дударов.
13 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 10171 зритель.
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