Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Торпедо»
«Автомобилист» дома обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе екатеринбуржцев шайбы забили Данил Романцев, Анатолий Голышев (дубль) и Виктор Неучев.
У нижегородцев забил Сергей Гончарук.
«Автомобилист» закрепился на первом месте Восточной конференции с 25 очками. «Торпедо» — третий на «Западе» с 21 очком.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Романцев — 5 (Кормье, Мэйсек), 18:15 — 1:0. Голышев — 7 (Белоусов, Кормье), 27:43 — 2:0. Неучев — 3 (Обидин), 38:21 — 3:0. Гончарук — 3 (Кручинин), 55:30 — 3:1. Голышев — 8 (п.в.), 57:46 — 4:1.
Вратари: Бобков — Гуска (57:16 — 57:46).
Штраф: 10 — 2.
Броски: 18 (7+7+4) — 34 (7+12+15).
Судьи: Прокуратов, Соин.
11 октября. Екатеринбург. Уралец.
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