«Автомобилист» сыграет в форме, посвященной свердловскому рок-клубу

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» «Автомобилист» сыграет в ретро-форме, сообщает официальный Twitter клуба.

#ДеньУральскогоРока

??Специально к сегодняшнему матчу наш клуб подготовил ретро-форму с эмблемой, под которой «Автомобилист» выступал в 80-х годах — в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб.



??Позже эти свитера можно будет приобрести в фирменном магазине клуба. pic.twitter.com/ZyZxoHV51z — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) January 30, 2020

На экипировке будет эмблема, под которой «Автомобилист» выступал в 80-х годах — в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб. Также под эмблемой расположен рисунок грифа гитары.

Матч «Автомобилист» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени.