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«Автомобилист» сыграет в форме, посвященной свердловскому рок-клубу

16:14
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В сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» «Автомобилист» сыграет в ретро-форме, сообщает официальный Twitter клуба.

На экипировке будет эмблема, под которой «Автомобилист» выступал в 80-х годах — в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб. Также под эмблемой расположен рисунок грифа гитары.

Матч «Автомобилист» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/IHCAvtomobilist/status/1222837109570011142

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