«Автомобилист» сыграет в форме, посвященной свердловскому рок-клубу
В сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» «Автомобилист» сыграет в ретро-форме, сообщает официальный Twitter клуба.
#ДеньУральскогоРока— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) January 30, 2020
??Специально к сегодняшнему матчу наш клуб подготовил ретро-форму с эмблемой, под которой «Автомобилист» выступал в 80-х годах — в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб.
??Позже эти свитера можно будет приобрести в фирменном магазине клуба. pic.twitter.com/ZyZxoHV51z
На экипировке будет эмблема, под которой «Автомобилист» выступал в 80-х годах — в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб. Также под эмблемой расположен рисунок грифа гитары.
Матч «Автомобилист» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://twitter.com/IHCAvtomobilist/status/1222837109570011142