«Автомобилист» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

«Спартак» прервал трехматчевую серию поражений. Красно-белые набрали 46 очков за 33 игры и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» идет третьим на «Востоке» с 42 баллами после 31 матча.