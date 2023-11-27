Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Автомобилист» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Автомобилист» — «Спартак» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Алексей Жамнов с хоккеистами «Спартака».
Алексей Жамнов с игроками «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

27 ноября «Автомобилист» на своем льду в городе Екатеринбург сыграет против московского «Спартака» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории комплекса «Уралец». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Автомобилист» — «Спартак» можно будет на официальном сайте КХЛ, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями матча «Автомобилист» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Красно-белые под руководством Алексея Жамнова набрали 49 баллов, занимая вторую строчку на Западе.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки
Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Трактор» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Автомобилист 36 19 17 42
7 Трактор 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
9 Амур 35 14 21 34
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 33 9 24 25
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 35 24 11 51
2 Спартак 36 23 13 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 35 20 15 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Северсталь 35 15 20 35
8 Динамо Мн 34 15 19 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Куньлунь РС 37 12 25 29
11 Витязь 35 12 23 28
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
27.11 15:30
Сибирь – Куньлунь РС
 - : -
27.11 16:30
Барыс – Витязь
 - : -
27.11 17:00
Автомобилист – Спартак
 - : -
27.11 17:00
Трактор – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости