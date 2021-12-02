«Автомобилист» одержал победу в матче со «Спартаком»
19:28
«Автомобилист» обыграл «Спартак» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У победителей отличились Дмитрий Жукенов, Георгий Белоусов и Райан Супнер. В составе гостей шайба в активе Дмитрия Кугрышева.
«Автомобилист» набрал 35 очков и занимает седьмое место на «Востоке». У «Спартака» 39 очков и седьмая позиция на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Жукенов — 2 (Шумаков, Да Коста), 20:55 — 1:0. Белоусов — 8, 30:21 — 2:0. Кугрышев — 3 (Хохлачев), 36:41 — 2:1. Спунер — 10 (п.в., Принс), 59:29 — 3:1.
Вратари: Шикин — Красиков (59:02 — 59:29).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (12+10+5) — 27 (8+6+13).
Судьи: Бирин, Раводин.
2 декабря. Екатеринбург. Уралец. 880 зрителей.
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