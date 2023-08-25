«Автомобилист» обыграл «Сочи» со счетом 8:2 в матче турнира имени Пучкова

«Автомобилист» победил «Сочи» на турнире имени Н.Г. Пучкова — 8:2.

В первом периоде победители забросили сразу шесть шайб. Хет-трик оформил нападающий Стефан Да Коста, еще по голу на счету у Максима Осипова, Анатолия Голышева, Максима Бывальцева и Павла Воронкова.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 8:2 (6:1, 1:0, 1:1)

Голы: Да Коста (Хрипунов), 0:11 — 1:0. Гараев (бол., Петьков, Грэм), 1:39 — 1:1. Осипов (Голышев, Да Коста), 6:17 — 2:1. Голышев (Да Коста, Мэйсек), 10:34 — 3:1. Воронков (Денежкин, Романцев), 10:46 — 4:1. Да Коста (Хрипунов), 12:53 — 5:1. Да Коста (бол., Мэйсек), 15:58 — 6:1. Бывальцев (бол., Блэкер), 37:12 — 7:1. Макеев (мен., Романцев), 45:36 — 8:1. Криштоф (Рендулич, Грэм), 48:09 — 8:2.

Вратари: Аликин — Бердин (Тулинов, 10:46).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (19+3+6) — 34 (12+8+14).

Судьи: Раводин, Сергеев.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 312 зрителей