СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в КХЛ

СКА на выезде уступил «Автомобилисту» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

Победную шайбу в овертайме забросил Семен Кизимов. В основное время шайбы хозяев забросили Артем Каштанов и Брукс Мэйсека. У гостей отличились Никита Зайцев и Марат Хайруллин.

«Автомобилист» (87 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (80) идет шестым на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зайцев — 1 (Толчинский, Грицюк), 13:37 — 0:1. Хайруллин — 16 (Земченок, Алистров), 22:48 — 0:2. Каштанов — 4 (Романцев), 27:08 — 1:2. Мэйсек — 26, 58:17 — 2:2.

Победный буллит: Кизимов.

Вратари: Галкин — Заврагин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (8+6+5+2) — 28 (7+13+8+0).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

20 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.