20 марта, 19:43

СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Автомобилист».
Фото ХК «Автомобилист»

СКА на выезде уступил «Автомобилисту» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

Победную шайбу в овертайме забросил Семен Кизимов. В основное время шайбы хозяев забросили Артем Каштанов и Брукс Мэйсека. У гостей отличились Никита Зайцев и Марат Хайруллин.

«Автомобилист» (87 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (80) идет шестым на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зайцев — 1 (Толчинский, Грицюк), 13:37 — 0:1. Хайруллин — 16 (Земченок, Алистров), 22:48 — 0:2. Каштанов — 4 (Романцев), 27:08 — 1:2. Мэйсек — 26, 58:17 — 2:2.

Победный буллит: Кизимов.

Вратари: Галкин — Заврагин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (8+6+5+2) — 28 (7+13+8+0).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

20 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.

  • lenin.vowa2018

    и два железных шарика.

    21.03.2025

  • Uisge Beatha

    Папа купит реплику кубка?

    21.03.2025

  • lenin.vowa2018

    почему у вас всегда рома виноват? планида у вас такая.

    21.03.2025

  • lenin.vowa2018

    ну посмотрели вполглаза новости и быстренько накропали заметку. Все равно всем плевать на этот ска.

    21.03.2025

  • lenin.vowa2018

    рома не позорник, он молодец. всё правильно делает. Позор это ска и зенит.и Газпром.

    21.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Игроки, похоже, устали от этого мажора, ведь состав совсем не слабый у СКА...

    21.03.2025

  • Прожарка свиней

    Я вчера включил трансляцию матча во втором периоде на пару минут при счете 2-1 в пользу гостей. Если честно, то ради интереса, как выглядит изнутри построенная УГМК новая арена, которую снаружи, проезжая мимо, уже видел. Что удивило - в течении почти всего этого времени шайба из зоы Авто практически не выходила, при игре в равных составах я сперва подумал, что у хозяев удаление. Причем, шайба у армейцев держалась, казалось бы, вопреки всему...Это я о том, что мастерством игроки СКА не обделены.

    21.03.2025

  • Вася Сидоров

    Увидите: тренер СКА в мае поднимет Кубок и команда попьет шампанское из него.

    21.03.2025

  • spartsmen

    там уже десяток, не меньше. кстати, кто-то заделал его двойников и плюсует :)

    21.03.2025

  • Palacios

    вы это кто?

    20.03.2025

  • Gordon

    Стахановец, не иначе. 8 (восемь) воплощений - под каждым заходит и отрабатывает!!!

    20.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Позорник Заздравкин

    20.03.2025

  • Yashma Inv1

    Их и спартачи ушатают. Но вылет от Кудашова будет символичен.

    20.03.2025

  • Звездоносец

    Зачёт .

    20.03.2025

  • Yashma Inv1

    Роман Аркадьевич.

    20.03.2025

  • Заполярье

    Даже 25 лет, оказывается мало...

    20.03.2025

  • Заполярье

    Самый стабильный тренер в КХЛ! Одни проигрыши...А виноват Трамп! :cowboy:

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Да, папка добрый и щедрый. Рома-сын к отцу пришел И спросил сурово - СКА играет хорошо? - Нет, сынок, х...во.

    20.03.2025

  • Vitamin007

    Не найдет, а папа купит новую игрушку!

    20.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Другой вариант - переворот корабля вверх килем )

    20.03.2025

  • splash174

    Вот именно мне без разницы, как он разваливает СКА, не жалко. Но кто его уберет от сборной, вот это вопрос.

    20.03.2025

  • splash174

    Они ведь из Челябы в Екат позавчера двинули. И опять их весь Урал накуканил.

    20.03.2025

  • Сергей Чернов

    Очередной проигрыш Великого Комбинатора. Сколько надо проиграть, чтобы ему дали пинка?

    20.03.2025

  • Uisge Beatha

    Поле было ровное, мяч круглый - как всегда всё против наши спортсменов?)

    20.03.2025

  • Uisge Beatha

    Это ж зарплатой делится придётся

    20.03.2025

  • fan_89

    Похоже на фантастику. Пейсатый найдёт тысячу и одну отговорку, почему ему не повезло, а сам то он всё делал абсолютно правильно.

    20.03.2025

  • Мишандос

    Выходим на динамо и до свидания Роман Борисович, дай бог а

    20.03.2025

  • neva79

    военнопленные(((

    20.03.2025

  • Gordon

    Да глупость потому что пишете )

    20.03.2025

  • Gordon

    Вадик освоил новую фамилию - и теперь пошёл в суровый и дальний поход на неугодные комментарии под именем Наталья Антропова) upd. Не забывая все остальные свои многочисленные воплощения:)

    20.03.2025

  • Evgen

    подозреваю что СЭ покеру, что овертайм что швейная машинка........

    20.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    По идее, она могла иметь место быть, но откуда тогда еще потом буллиты )))

    20.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Никогда такого не было, и вот опять!

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    наташечка душечка что так скромно?не стесняйся:grin:Жгии:zany_face:это только подготовка к П/О :zany_face:дальшепи..ц вам наступит:laughing:

    20.03.2025

  • analytica

    Не понимаю почему вы-то считаете позорником сына друга того, кого вы обожаете? Этот самый друг его как-то осуждает? Критикует? Нет, только хвалит. А от того самого Ротенберг получает благодарственные грамоты с личной подписью. Почему такой человек вдруг оказывается позорник? Все время пишу этот вопрос, но нет от вас ответа, только минусы. Вот и сейчас...

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    с таким ,,тренёром'будут вечные 2:100::point_up:

    20.03.2025

  • fktrc

    Такое ска в плей-офф за счастье получить!

    20.03.2025

  • Gordon

    Вполне возможно. Маэстро обязательно объяснит )

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Будут слушаться - будут побеждать. С Романом Борисовичем - к Победам!!!

    20.03.2025

  • Mikhail

    Надо добавить - проявили характер и мастерство.

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    ЭХХ БЕДОЛАГИ :grinning:неповезёт им:grin:

    20.03.2025

  • tatarin

    СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в КХЛ ============================================ Спасибо за уточнение (про КХЛ), а то все думали, что эти команды в НХЛ жгут.

    20.03.2025

  • Vitamin007

    Великий кормчий опять обосра.ся! Народное достояние...

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Пусть сперва потренируется на баскетболистах.

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    вот только справится ли СЕРБОГ с хоккеистами?

    20.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Заздравин, че ты опять несёшь... какая победа шайбм в от... СЭ, хватит позориться, убирайте это недоразумение Игнатку

    20.03.2025

  • Звезда Химок

    Сказался долгий перелёт до далёкого Екатеринбурга и нераскатанный лёд на их новой арене.

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Ну... Если Сергей Богданыч не выиграет золото в год столетия... Тогда придется его менять на более грамотного специалиста. А кто нынче грамотнее Роман Борисыча?

    20.03.2025

  • Скиталец

    Полнолуние, не?))

    20.03.2025

  • Александр Максаков

    Сосиска ищет себе сардельку .

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    неужели заменит Сёрёжу в Ените ?:kissing:

    20.03.2025

  • Gordon

    Какие враждебные силы на этот раз остановили победоносное шествие Дружины Ротенберга?!

    20.03.2025

  • Pimen

    Есть известная картина Федора Решетникова "Опять двойка". Эту оценку по праву заслуживает Ротенберг. Правда, наши оценки в зачет не идут. Роман сам ставит себе пятерки.

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Весь сезон Роман Борисович учит этих разгильдяев побеждать. Но они просто не выполняют указания Великого Тренера! Не слушают его! Терпению Романа Борисовича скоро придет конец, и он найдет себе новую, более послушную команду.

    20.03.2025

  • Скиталец

    Нижний изиняйте, но очень нужно Севстали сегодня побеждать. А Динамо в первом раунде ушатает СКА. Труба вам с Ротенбергом в марте))

    20.03.2025

  • Mick Shelby

    Роман Борисович, пригласите хорошего профессионального тренера вместо нынешнего бездарного.

    20.03.2025

  • рustot

    пенальти с овертаймом попутали. отсутствие корректора у СЭкса удручает много лет

    20.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Авто красавы :thumbsup:с Победой :thumbsup:

    20.03.2025

  • Evgen

    ......Победную шайбу в овертайме забросил Семен Кизимов. Е маё обозреватели креновы, вы хоккей смотрели? какие еще шайбы победные в ОТ? ну вы черти.....

    20.03.2025

  • diskmen

    Вратари у СКА ,как у ЦСКА.Но со СКА я бы нехотел что-бы мой ЦСКА сыграл.СКА по игре был сильнее,но Заврагин дрогнул.Правда в овере Авто могло использовать удаление.Одним словом Галкин стал героем этой встречи

    20.03.2025

  • Скиталец

    Ахаха, супер тренер -2 и оба от уральских команд. Че там про 7 матчей вещал? Получил по щам)) здесь вам не тут. По хода матча вели с Трк и с Авто вообще в две шайбы. Итог один и там и тут обкакался:grimacing: Авто красавцы!

    20.03.2025

  • AnTaras

    Кто бы сомневался....

    20.03.2025

  • Evgen

    очередное поражение СКА, ну чё все привыкли уже, даже СКА. Борисыч вам опять двойка.

    20.03.2025

  • fan_89

    Болельщиков Автомобилиста с победой! Молодцы! Проявили характер.

    20.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    2.10 19:00
    Нефтехимик – Лада
    		 1 : 4
    2.10 19:30
    Динамо М – Трактор
    		 - : -
    Все результаты / календарь

