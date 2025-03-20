СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в КХЛ
СКА на выезде уступил «Автомобилисту» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.
Победную шайбу в овертайме забросил Семен Кизимов. В основное время шайбы хозяев забросили Артем Каштанов и Брукс Мэйсека. У гостей отличились Никита Зайцев и Марат Хайруллин.
«Автомобилист» (87 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (80) идет шестым на «Западе».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Зайцев — 1 (Толчинский, Грицюк), 13:37 — 0:1. Хайруллин — 16 (Земченок, Алистров), 22:48 — 0:2. Каштанов — 4 (Романцев), 27:08 — 1:2. Мэйсек — 26, 58:17 — 2:2.
Победный буллит: Кизимов.
Вратари: Галкин — Заврагин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (8+6+5+2) — 28 (7+13+8+0).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
20 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -